Серпень, 27 в 11:24

Бойові дії восени і взимку на території України будуть продовжуватися, але з меншою інтенсивністю.

Таку думку озвучив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він наголосив, що зимовий період буде складний, оскільки російські окупанти продовжать бойові дії, щоб тримати в напрузі наші Збройні сили.

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– Вирішальний період – це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови – це вересень – жовтень. Далі піде негода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться. Вони можуть бути не такі активні, однак ми маємо досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими, – пояснив представник ГУР.

Вадим Скібіцький додав, що Росія однозначно використовуватиме фактор енергетичних ресурсів, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію. На його думку, на цьому тлі росіяни готуватимуться до весни і відновлення потужних бойових дій.

– Сподіваємося, що ті заходи, які ми плануємо, матимуть успіх, і ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону. Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які є, допомога надходить, ми плануємо бойові дії, вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу, – додав Скібіцький.

Також представник ГУР наголосив, що моральний стан російських військ змінюється. Крім того, укомплектованість деяких підрозділів РФ, які брали участь у бойових діях з лютого, зараз становить 30%. За словами Скібіцького, це нижче будь-яких необхідних показників.

Вадим Скібіцький не виключає, що, можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб Росії досягти успіху в своїх цілях – повній окупації України – росіянам необхідно буде оголошувати повну мобілізацію.