Это вообще ни о чем: Арестович о новом армейском корпусе РФ

Август, 28 в 0:00

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE оценил ситуацию с перебрасыванием Россией третьего армейского корпуса в размере 15 тысяч солдат в Украину.

— Перспективы у них следующие. Они будут вести позиционно-маневренную оборону, а мы будем убивать их HIMARSами. Много и со вкусом, пока не осознают… За этим маячит перспектива обрушения фронта и сваливания с нашей Богом спасаемой страны как можно дальше, — отметил Арестович.

По его мнению, новый армейский корпус не представляет угрозы для украинских войск.

— Эти 15 000 (человек, — Ред.), которые они притащат и кинут на разные участки. Они из этого целых 15 БТГ соорудят? Это вообще ни о чем. Даже если их на одно направление кинуть, это просто ни о чем. Особенно с проблемами с тыловым снабжением, — добавил он.