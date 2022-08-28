Це взагалі ні про що: Арестович про новий армійський корпус РФ

Серпень, 28 в 0:00

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE оцінив ситуацію із перекиданням Росією третього армійського корпусу у розмірі 15 тисяч солдатів в Україну.

– Перспективи у них такі. Вони вестимуть позиційно-маневрену оборону, а ми вбиватимемо їх HIMARSами. Багато і зі смаком, поки не усвідомлять… За цим маячить перспектива обвалення фронту та звалювання з нашої Богом спасенної країни якнайдалі, – зазначив Арестович.

На його думку, новий армійський корпус не становить загрози українським військам.

– Ці 15 тисяч (людина, – Ред.), які вони притягнуть і кинуть на різні ділянки. Вони з цього цілих 15 БТГ зліплять? Це взагалі ні про що. Навіть якщо їх на один напрямок кинути, це просто ні про що. Особливо з проблемами із тиловим постачанням, – додав він.