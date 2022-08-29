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Факты / Украина

Базировались оккупанты: на Херсонщине в районе машинного завода начался пожар

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Базировались оккупанты: на Херсонщине в районе машинного завода начался пожар

Во временно оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод. В районе пожара вздымается черный дым.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

– В оккупированном Бериславе Херсонской области горит машинный завод. Отметим, что территории промышленных предприятий нередко используются ВС РФ как места дислокации военной техники и боеприпасов, – написал он.

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Также, местные СМИ в Telegram-каналах сообщают, что в районе завода был “прилет”.

Глава Бериславской РВА подтвердил уничтожение ВСУ базы оккупантов на Бериславском машиностроительном заводе, где рашисты ремонтировали свою технику и хранили боеприпасы.

Напомним, что 29 августа ВСУ начали операцию по освобождению Херсона, которая в перспективе направлена на расширение плацдармов, изгнание оккупантов с правобережья Херсонщины и с областного центра.

Источник: Сергей Братчук

Фото: скрин с видео местных каналов

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