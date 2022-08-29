Базувались окупанти: на Херсонщині в районі машинного заводу здійнялась пожежа

Серпень, 29 в 14:36

У тимчасово окупованому Бериславі Херсонської області горить машинний завод. У районі пожежі здіймається чорний дим.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

– В окупованому Бериславі Херсонської області горить машинний завод. Зазначимо, що території промислових підприємств нерідко використовуються ЗС РФ як місця дислокації військової техніки та боєприпасів, – написав він.

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Водночас, місцеві ЗМІ у Telegram-каналах пишуть, що в районі заводу був “приліт”.

Глава Бериславської РВА підтвердив знищення ЗСУ бази окупантів на Бериславському машинобудівному заводі, де рашисти ремонтували свою техніку та зберігали боєприпаси.

Нагадаємо, що 29 серпня ЗСУ почали операцію зі звільнення Херсона, яка у перспективі направлена на розширення плацдармів та вигнання окупантів з правобережжя Херсонщини й з обласного центру.

Джерело: Сергей Братчук

Фото: скрін з відео місцевих каналів