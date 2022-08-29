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Факты / Украина

Начало операции: Жданов о контрнаступлении ВСУ на Юге

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Начало операции: Жданов о контрнаступлении ВСУ на Юге
Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ начали операцию по освобождению Херсона.

– Прошу всех удержаться от подобных настроений, сейчас начались не бои, операция, которая в перспективе направлена на расширение плацдармов, освобождение правобережья Херсонской области с городом Херсон, – об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов, ссылаясь на слова заместителя начальника Одесской районной военной администрации.

Напомним, что группировка войск Каховка рапортует, что 109 полк так называемой “ДНР” отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, скрылись с поля боя.

Источник: Олег Жданов

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