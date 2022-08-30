Август, 30 в 9:01

Ночью 30 августа российские войска атаковали Никопольский, Днепровский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Россияне во время обстрела Каменского ранили женщину / 4 фотографии

По Никопольскому району оккупанты ударили из Градов и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека.

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Одну из двух выведенных из строя линий электропередач уже починили электрики. Без света по состоянию на утро 30 августа остается около полутысячи семей.

В селе Каменское Червоногригорьевской общины россияне, обстреливая жилой массив, ранили 50-летнюю женщину.

В настоящее время пострадавшая лечится дома.

Известно, что оккупанты уничтожили один дом и повредили около десяти. Кроме того, задело электросети и газопровод.

В Криворожском и Днепровском районах, по которым враг нанес ракетные удары, масштабы разрушений выясняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко