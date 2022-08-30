Россияне во время обстрела Каменского ранили женщину
Ночью 30 августа российские войска атаковали Никопольский, Днепровский и Криворожский районы Днепропетровской области.
По Никопольскому району оккупанты ударили из Градов и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены автовокзал, магазины и детская библиотека.
Одну из двух выведенных из строя линий электропередач уже починили электрики. Без света по состоянию на утро 30 августа остается около полутысячи семей.
В селе Каменское Червоногригорьевской общины россияне, обстреливая жилой массив, ранили 50-летнюю женщину.
В настоящее время пострадавшая лечится дома.
Известно, что оккупанты уничтожили один дом и повредили около десяти. Кроме того, задело электросети и газопровод.
В Криворожском и Днепровском районах, по которым враг нанес ракетные удары, масштабы разрушений выясняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко