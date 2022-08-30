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Факти / Україна

Росіяни під час обстрілу Кам’янського поранили жінку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни під час обстрілу Кам’янського поранили жінку

Уночі 30 серпня російські війська атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Росіяни під час обстрілу Кам’янського поранили жінку / 4 фотографии

По Нікопольському району окупанти вдарили з Градів та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку.

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Одну з двох виведених з ладу ліній електропередач уже полагодили електрики. Без світла станом на ранок 30 серпня залишається близько пів тисячі родин.

У селі Кам’янське Червоногригорівської громади росіяни, обстрілюючи житловий масив, поранили 50-річну жінку.

Нині постраждала лікується вдома.

Відомо, що окупанти знищили один будинок та пошкодили близько десяти. Крім того, зачепило електромережі та газогін.

У Криворізькому та Дніпровському районах, по яких ворог завдав ракетних ударів, масштаби руйнувань з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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