Серпень, 30 в 9:01

Уночі 30 серпня російські війська атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Росіяни під час обстрілу Кам’янського поранили жінку / 4 фотографии

По Нікопольському району окупанти вдарили з Градів та важкої артилерії.

У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку.

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Одну з двох виведених з ладу ліній електропередач уже полагодили електрики. Без світла станом на ранок 30 серпня залишається близько пів тисячі родин.

У селі Кам’янське Червоногригорівської громади росіяни, обстрілюючи житловий масив, поранили 50-річну жінку.

Нині постраждала лікується вдома.

Відомо, що окупанти знищили один будинок та пошкодили близько десяти. Крім того, зачепило електромережі та газогін.

У Криворізькому та Дніпровському районах, по яких ворог завдав ракетних ударів, масштаби руйнувань з’ясовуються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко