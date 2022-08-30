Росіяни під час обстрілу Кам’янського поранили жінку
Уночі 30 серпня російські війська атакували Нікопольський, Дніпровський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
По Нікопольському району окупанти вдарили з Градів та важкої артилерії.
У Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку.
Одну з двох виведених з ладу ліній електропередач уже полагодили електрики. Без світла станом на ранок 30 серпня залишається близько пів тисячі родин.
У селі Кам’янське Червоногригорівської громади росіяни, обстрілюючи житловий масив, поранили 50-річну жінку.
Нині постраждала лікується вдома.
Відомо, що окупанти знищили один будинок та пошкодили близько десяти. Крім того, зачепило електромережі та газогін.
У Криворізькому та Дніпровському районах, по яких ворог завдав ракетних ударів, масштаби руйнувань з’ясовуються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко