В Черном море маневрирует 13 кораблей и катеров РФ
В штормовом Черном море маневрируют 13 российских кораблей и катеров.
Согласно данным Оперативного командования Юг, курсируют они вдоль Крыма в сторону Новороссийска.
Тем временем наготове у оккупантов находятся три надводных ракетоносителя, что снаряжены 24 Калибрами.
В то же время спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напоминает, что шторм срывает мины с якоря и может нести их к побережью.
Кроме того, детонировать они могут прямо в воде.
Добавим, что по состоянию на 30 августа основной задачей корабельной группировки врага является разведка и блокировка гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.
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