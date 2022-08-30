Август, 30 в 13:00

В штормовом Черном море маневрируют 13 российских кораблей и катеров.

Согласно данным Оперативного командования Юг, курсируют они вдоль Крыма в сторону Новороссийска.

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Тем временем наготове у оккупантов находятся три надводных ракетоносителя, что снаряжены 24 Калибрами.

В то же время спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук напоминает, что шторм срывает мины с якоря и может нести их к побережью.

Кроме того, детонировать они могут прямо в воде.

Добавим, что по состоянию на 30 августа основной задачей корабельной группировки врага является разведка и блокировка гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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