У Чорному морі маневрує 13 кораблів та катерів РФ

Серпень, 30 в 13:00

У штормовому Чорному морі маневрують 13 російських кораблів та катерів.

За даними Оперативного командування Південь, курсують вони вздовж Криму в бік Новоросійська.

Зараз дивляться

Натомість напоготові в окупантів перебувають три надводних ракетоносії, що споряджені 24 Калібрами.

Водночас речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук нагадує, що шторм зриває міни з якоря та може нести їх до узбережжя.

Крім того, детонувати вони можуть просто у воді.

Додамо, що станом на 30 серпня основним завданням корабельного угруповання ворога є розвідка та блокування цивільного судноплавства в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.