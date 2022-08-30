В Крыму заиграл гимн Украины: хакеры атаковали местное радио

Август, 30 в 17:08

Сайт пропагандистской радиостанции в оккупированном россиянами Крыму взломали хакеры. В эфире после этого заиграл гимн Украины.

Эту информацию подтвердили сотрудники взломанной радиостанции – Радио Крым, а также сообщают в анонимных Telegram-каналах.

– Интернет-вещание Радио Крым подверглось хакерской атаке и будет восстановлено в ближайшее время. Вещание радиостанции было взломано во вторник в одном из дневных эфирных отрезков. Это произошло на технологическом участке за пределами радиостанции, – говорится в сообщении.

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Ситуацию прокомментировал подконтрольный Кремлю “заместитель председателя Крыма” Олег Крючков.

По его словам, проблема затронула интернет-сегмент и передатчики, которые получали сигнал со спутника.

Он написал у себя в соцсетях, что вещание будет возобновлено в ближайшее время.

По словам коллаборанта, атаки на интернет-площадки телеканалов и радиостанций во временно оккупированном Крыму не утихают уже вторую неделю.