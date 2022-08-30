У Криму заграв гімн України: хакери атакували місцеве радіо

Серпень, 30 в 17:08

Сайт пропагандистської радіостанції в окупованому росіянами Криму зламали хакери. В ефірі після цього заграв гімн України.

Цю інформацію підтвердили співробітники зламаної радіостанції – Радіо Крим, а також повідомляють в анонімних Telegram-каналах.

– Інтернет-мовлення Радіо Крим зазнало хакерської атаки і буде відновлене найближчим часом. Мовлення радіостанції було зламано у вівторок в одному із денних ефірних відрізків. Це сталося на технологічній ділянці за межами радіостанції, – йдеться у повідомленні.

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Ситуацію прокоментував підконтрольний Кремлю “заступник голови Криму” Олег Крючков.

За його словами, проблема торкнулася інтернет-сегменту та передавачів, які отримували сигнал із супутника.

Він написав у себе в соцмережах, що мовлення буде відновлено найближчим часом.

За словами колаборанта, атаки на інтернет-майданчики телеканалів та радіостанцій у тимчасово окупованому Криму не вщухають уже другий тиждень.