У Криму заграв гімн України: хакери атакували місцеве радіо
Сайт пропагандистської радіостанції в окупованому росіянами Криму зламали хакери. В ефірі після цього заграв гімн України.
Цю інформацію підтвердили співробітники зламаної радіостанції – Радіо Крим, а також повідомляють в анонімних Telegram-каналах.
– Інтернет-мовлення Радіо Крим зазнало хакерської атаки і буде відновлене найближчим часом. Мовлення радіостанції було зламано у вівторок в одному із денних ефірних відрізків. Це сталося на технологічній ділянці за межами радіостанції, – йдеться у повідомленні.
Ситуацію прокоментував підконтрольний Кремлю “заступник голови Криму” Олег Крючков.
За його словами, проблема торкнулася інтернет-сегменту та передавачів, які отримували сигнал із супутника.
Він написав у себе в соцмережах, що мовлення буде відновлено найближчим часом.
За словами колаборанта, атаки на інтернет-майданчики телеканалів та радіостанцій у тимчасово окупованому Криму не вщухають уже другий тиждень.