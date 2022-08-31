Август, 31 в 9:31

31 августа армия РФ не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой области.

Ожесточенные бои сейчас идут в районах Кодемы, Зайцево, Песков, Першотравневого и Марьинки на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В частности, российские оккупанты пытаются установить контроль над селом Кодема Донецкой области на Бахмутском направлении.

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Сейчас там продолжаются боевые действия.

Кроме района Кодемы, россияне обстреляли из артиллерии разных типов территории возле Бахмута, Бахмутского, Соледара, Яковлевки, Зайцево, Майорска.

Пришлось отойти захватчикам после провального наступления в сторону Бахмута, Веселой Долины и Зайцево.

С потерями отступили оккупанты и после наступления в сторону Красногоровки и Марьинки на Авдеевском направлении.

Районы вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Першотравневого, Старомихайловки и Нью-Йорка в течение суток находились под огнем вражеских минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 189-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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