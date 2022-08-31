РФ намагається встановити контроль над Кодемою – ЗСУ

Серпень, 31 в 9:31

31 серпня армія РФ не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області.

Запеклі бої зараз точаться в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Першотравневого та Мар’їнки на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Зокрема, російські окупанти намагаються встановити контроль над селом Кодема Донецької області на Бахмутському напрямку.

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Нині там тривають бойові дії.

Крім району Кодеми, росіяни обстріляли з артилерії різних типів території біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська.

Довелось відійти загарбникам після провального наступу в бік Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого.

Із втратами відступили окупанти й після наступу в бік Красногорівки та Мар’їнки на Авдіївському напрямку.

Райони поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Першотравневого, Старомихайлівки та Нью-Йорка протягом доби перебували під вогнем ворожих мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 189-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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