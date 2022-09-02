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Факты / Украина

Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе распущена — указ президента

Илья Нежигай, редактор ленты
Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе распущена — указ президента
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский упразднил свои указы о делегации Украины Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Соответствующий указ №621/2022 был опубликован на сайте главы государства.

Трехсторонняя контактная группа была создана 19 июня 2014 года. Ее миссия заключалась в мирном урегулировании ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), куда с 2014 года вторглась Россия.

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В Трехстороннюю контактную группу входили Украина, ОБСЕ и РФ. В рамках ТКГ сторонами были предложены инициативы, которые позже были изложены в Минских договоренностях.

Президент Зеленский признал недействительными свои указы, касающиеся создания украинской делегации в ТКГ, ее состава и других вопросов. Таким образом, предыдущие указы президента утратили силу с 1 сентября, говорится в документе.

Указом Владимира Зеленского были отменены четыре указа за 2020 год и два указа за 2021 год. Кроме того, было упразднено распоряжение президента от 30 июля 2020 года.

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Источник: Офис президента
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