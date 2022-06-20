Июнь, 20 в 17:20

Украинские власти не допускают возможности достижения какого-либо компромиссного соглашения со страной-агрессором Россией (Минска-3).

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос, при каких условиях возможно возобновление переговоров с РФ в их политико-дипломатической части.

Руководитель ОПУ подчеркнул, что для Украины принципиальны следующие позиции: прекращение войны, вывод войск РФ с территории нашего государства, а также восстановление территориальной целостности.

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Он добавил, что позиции Украины на таких переговорах будет определять и ситуация на фронте.

– Условия (для возобновления переговоров с РФ, – Ред.) не изменились. Для нас принципиально прекращение войны, вывод российских войск и восстановление нашей территориальной целостности. Как только мы будем видеть, что они готовы, действительно готовы это обсуждать… Президент много раз говорил и остается на той же позиции, что готов к переговорам. Но мы же понимаем, что момент этих переговоров также будет определяться на фронте, поэтому главное сегодня то, что происходит там, — отметил Ермак.

Он также заверил, что среди украинских властей нет людей, которые бы допускали вариант Минска-3.

– Нет, точно не допускаем. У нас другие фамилии, чем у создателей Минских соглашений. И, к счастью, людей, которые бы такое допускали (Минск-3, — Ред.), в нашей команде нет… Не мы начинали эту войну, но это наша трагедия, мы потеряли людей, наши города разрушены. Поэтому с нашей стороны компромиссов точно не будет, – заявил Ермак.

Он также выразил мнение, что в переговорах с Россией о прекращении войны посредники не смогут сыграть какую-либо ключевую роль. А потому самые главные вопросы будут решаться “путем прямых переговоров на самом высоком уровне”.

На днях нардеп, глава переговорной группы с РФ Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговоры с Россией по прекращению полномасштабной войны в конце августа, после контрнаступлений украинской армии. Киев сможет проводить переговоры с усиленной позиции.

Сейчас же переговоры с российской стороной проходят по двум направлениям: гуманитарному (освобождение пленных, эвакуация мирных людей) и продовольственной безопасности (разблокировка портов и возобновление экспорта украинского зерна).