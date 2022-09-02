Вересень, 01 в 23:41

Президент Володимир Зеленський скасував свої укази щодо делегації України Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Відповідний указ №621/2022 був опублікований на сайті глави держави.

Тристороння контактна група була створена 19 червня 2014 року. Її місія полягала у мирному врегулюванні ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), куди з 2014 року вторглась Росія.

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До Тристоронньої контактної групи входили Україна, ОБСЄ та РФ. В рамках ТКГ, сторонами були запропоновані ініціативи, які пізніше були викладені у Мінських домовленостях.

Президент Зеленський визнав недійсними свої укази щодо створення української делегації у ТКГ, її складу та інших питань. Таким чином, попередні укази президента втратили чинність з 1 вересня, йдеться у документі.

Указом Володимира Зеленського були скасовані чотири укази за 2020 рік та 2 укази за 2021 рік. Крім того, було скасоване розпорядження президента від 30 липня 2020 року.