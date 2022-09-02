Вывозили украинское зерно из Крыма: на 6 судов наложили арест

Сентябрь, 02 в 16:06

Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщает, что по ходатайствам ведомства суд наложил аресты на шесть морских судов, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова и участвовали в вывозе краденного оккупантами украинского зерна.

Об этом говорится в сообщении, распространенном 2 сентября.

– Установлено, что суда Амур-2501, Александр Грин, М. Андреев, Федор, Св. Константин и Капитан Корчин под флагом РФ осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт, переправляя украинское зерно в третьи страны, – сказано в заявлении.

Прокуратура подчеркивает, что таким образом временно оккупированный полуостров Крым используется Россией как плацдарм для незаконной перевозки зерна, похищенного из других временно оккупированных территорий Украины.