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Факты / Украина

Вывозили украинское зерно из Крыма: на 6 судов наложили арест

Анастасия Гевко, редактор ленты
зерно
Фото: Depositphotos

Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщает, что по ходатайствам ведомства суд наложил аресты на шесть морских судов, которые заходили в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова и участвовали в вывозе краденного оккупантами украинского зерна.

Об этом говорится в сообщении, распространенном 2 сентября. 

– Установлено, что суда Амур-2501, Александр Грин, М. Андреев, Федор, Св. Константин и Капитан Корчин под флагом РФ осуществляют систематические незаконные заходы в закрытый Севастопольский морской торговый порт, переправляя украинское зерно в третьи страны, – сказано в заявлении.

Прокуратура подчеркивает, что таким образом временно оккупированный полуостров Крым используется Россией как плацдарм для незаконной перевозки зерна, похищенного из других временно оккупированных территорий Украины.

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