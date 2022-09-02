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Факти / Україна

Вивозили українське зерно із Криму: на 6 суден наклали арешт

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
зерно
Фото: Depositphotos

Прокуратура АР Крим та Севастополя повідомляє, що за клопотанням відомства суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова та брали участь у вивезенні вкраденого окупантами українського зерна.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному 2 вересня.

– Встановлено, що судна Амур-2501, Олександр Грін, М. Андрєєв, Федір, Св. Костянтин та Капітан Корчин під прапором РФ здійснюють систематичні незаконні заходи у закритому Севастопольському морському торговому порту, переправляючи українське зерно до третіх країн, – йдеться у заяві.

Прокуратура наголошує, що таким чином тимчасово окупований півострів Крим використовується Росією як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з інших тимчасово окупованих територій України.

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