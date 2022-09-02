Вивозили українське зерно із Криму: на 6 суден наклали арешт
Прокуратура АР Крим та Севастополя повідомляє, що за клопотанням відомства суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова та брали участь у вивезенні вкраденого окупантами українського зерна.
Про це йдеться у повідомленні, поширеному 2 вересня.
– Встановлено, що судна Амур-2501, Олександр Грін, М. Андрєєв, Федір, Св. Костянтин та Капітан Корчин під прапором РФ здійснюють систематичні незаконні заходи у закритому Севастопольському морському торговому порту, переправляючи українське зерно до третіх країн, – йдеться у заяві.
Прокуратура наголошує, що таким чином тимчасово окупований півострів Крим використовується Росією як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з інших тимчасово окупованих територій України.