Вивозили українське зерно із Криму: на 6 суден наклали арешт

Вересень, 02 в 16:06

Прокуратура АР Крим та Севастополя повідомляє, що за клопотанням відомства суд наклав арешти на шість морських суден, які заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова та брали участь у вивезенні вкраденого окупантами українського зерна.

Про це йдеться у повідомленні, поширеному 2 вересня.

– Встановлено, що судна Амур-2501, Олександр Грін, М. Андрєєв, Федір, Св. Костянтин та Капітан Корчин під прапором РФ здійснюють систематичні незаконні заходи у закритому Севастопольському морському торговому порту, переправляючи українське зерно до третіх країн, – йдеться у заяві.

Прокуратура наголошує, що таким чином тимчасово окупований півострів Крим використовується Росією як плацдарм для незаконного перевезення зерна, викраденого з інших тимчасово окупованих територій України.