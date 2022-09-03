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Факты / Украина

Самостоятельно Беларусь неспособна наступать на Украину – Грабский

Валентина Летяк, редактор ленты
білоруські військові
Фото: Depositphotos

Военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский в эфире телемарафона на Freeдом рассказал, стоит ли ожидать нападения со сторон Беларуси в связи с тем, что там уже продолжительное время проводятся военные учения.

По его словам, насторживает то, что во время этих учений белорусы будут отрабатывать освобождение захваченных территорий.

– Украина не захватывала никаких территорий в Беларуси, поэтому можно предположить, что идет подготовка к наступательной операции. Проведение подобных командно-штабных учений в районах, прилегающих к любой стране, является угрозой национальной безопасности и требует немедленной реакции, например, усиления группировки войск. Но можно применять несколько вариантов, – отметил он.

Грабский назвал среди них: проведение зеркальных учений, усиление участков границы, а также политические заявления, в том числе через дипломатические каналы.

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В то же время экперт считает, что “самостоятельно белорусским войскам очень трудно, практически невозможно, проводить активные действия против Украины”.

– Следует ли раслабляться? Ни в коем случае. Мы должны усиливать разведку, потому что такое наступление возможно, но оно может усуществляться только во взаимодействии с российскими войсками, – добавил Грабский.

По его мнению, сейчас достаточно сложно говорить об опасности очень серьезного прорыва с территории Беларуси, но ситуция напряженная, возможны провокации.

На территории Беларуси с 8 по 14 сентября будут проходить командно-штабные учения.

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