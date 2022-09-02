Белорусы не пройдут: пограничники Волыни и Ровенщины готовятся к возможному нападению

Более 200 километров общего предела имеет Ровенщина с Беларусью. Но через полгода войны граница нерушима. Однако угрозу открытия второго фронта с севера здесь никто не игнорирует, военные продолжают строить оборонительные сооружения, надежные окопы и блиндажи.

Все бойцы хорошо мотивированы, и каждый знает, что делать на случай вторжения. Теробороновцев хорошо вооружили, они почти каждый день упражняются в стрельбе из разных видов оружия. И уверяют – тот, кто осмелится ступить на нашу землю с оружием, об этом очень пожалеет.

С первых дней войны жители Волыни на страже. Они уже не раз видели, как вражеские самолеты с территории соседнего государства выпускали ракеты по украинским городам.

На Волыни за участком белорусско-украинской границы следят очень внимательно. Территорию под границей заминировали и приготовили там немало ловушек для вражеских ДРГ. Поэтому военные призывают людей не ходить в лес, чтобы не подвергать себя опасности.

– Надо быть очень внимательными, осторожными. Поскольку протяженность границы велика и на определенных участках обустраиваются инженерные заграждения, в том числе минно-взрывные зоны, маркированные табличками, — говорит пресс-офицер Волынской бригады терробороны Сергей Хоминский.

Но белорусы никак не успокоятся. Через неделю у них стартуют новые командно-штабные учения, где они будут отрабатывать наступление на наши пограничные области, в частности, Волынь, Ровенщину и Житомирщину. Но наши бойцы спокойны. Говорят, пусть только попробуют – тогда вместо учебных упражнений получат настоящую взбучку от украинских военных.

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