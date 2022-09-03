Самостійно Білорусь нездатна наступати на Україну – Грабський

Вересень, 03 в 11:29

Військовий експерт, учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський в ефірі телемарафону на Freeдом розповів, чи варто очікувати нападу з боку Білорусі у зв’язку з тим, що там уже тривалий час проводяться військові навчання.

За його словами, насторожує те, що під час цих навчань білоруси відпрацьовуватимуть звільнення захоплених територій.

– Україна не захоплювала жодних територій у Білорусі, тому можна припустити, що йде підготовка до наступальної операції. Проведення подібних командно-штабних навчань у районах, прилеглих до будь-якої країни, є загрозою національній безпеці та потребує негайної реакції, наприклад, посилення угруповання військ. Але можна застосовувати кілька варіантів, – наголосив він.

Грабський назвав серед них проведення дзеркальних навчань, посилення ділянок кордону, а також політичні заяви, зокрема через дипломатичні канали.

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Водночас експерт вважає, що “самостійно білоруським військам дуже важко, практично неможливо, проводити активні дії проти України”.

– Чи слід розслаблятися? В жодному разі. Ми повинні посилювати розвідку, тому що такий наступ можливий, але він може здійснюватися лише у взаємодії з російськими військами, – додав Грабський.

На його думку, зараз досить складно говорити про небезпеку дуже серйозного прориву з території Білорусі, але ситуація напружена, можливі провокації.

На території Білорусі з 8 по 14 вересня проходитимуть командно-штабні навчання.