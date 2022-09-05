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Факты / Украина

Оккупант жалуется жене на проблемы с психикой и рассказывает о публичной казни украинки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
окупант
Фото: Depositphotos

В очередном перехваченном ГУР Минобороны разговоре оккупант рассказал жене ситуацию на фронте.

— Бои идут. Эти укропы ху*рят и день и ночь. Одна нацистка, женщина, она ставила клеймо на трупах наших ребят. На живых, на раненых. Короче технику взрывала, публично снимала все. Короче ее в*бали, е*нули ее. Публично сняли смертную казнь, — рассказывает захватчик.

Также он говорит, что ездил в госпиталь из-за проблем со здоровьем, в частности, жаловался на нарушение психики.

— Это психика нарушена тебя туда и не возьмут. Слово “психика нарушена”, наверное, вообще не надо говорить, — отвечает жена оккупанта.

Кроме того, женщина рассказывает о том, что в России не сообщают о смерти военных.

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— Вот женщина написала, что сослуживцы позвонили, что сын погиб и говорят. Ну, вы подождите. Она говорит, но два человека уже позвонили, говорит, когда мне должны сообщить? И вот сейчас другая женщина написала и говорит тоже все, говорит мой сын погиб, Дима. Я вообще в шоке, Руслан, — говорит она.

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Источник: ГУР
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