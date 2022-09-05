Окупант скаржиться дружині на проблеми з психікою та розповідає про публічну страту українки

Вересень, 05 в 14:56

У черговій перехопленій ГУР Міноборони розмові окупант розповів дружині ситуацію на фронті.

– Бої йдуть. Ці кропи ху*рят і день і ніч. Одна нацистка, жінка, вона ставила тавро на трупах наших хлопців. На живих, поранених. Коротше, техніку підривала, публічно знімала все. Коротше її в*бали, е*нули її. Публічно зняли страту, – розповідає загарбник.

Також він каже, що їздив до шпиталю через проблеми зі здоров’ям, зокрема, скаржився на порушення психіки.

– Це “психіка порушена”, тебе туди і не візьмуть. Слово “психіка порушена”, напевно, взагалі не треба говорити, – відповідає дружина окупанта.

Крім того, жінка розповідає про те, що у Росії не повідомляють про смерть військових.

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