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Факты / Украина

Перехват ГУР: оккупанты жалуются на потерю тяжелой техники

Анастасия Гевко, редактор ленты
Російські військові в Криму
Фото: Dreamstime

Российские агрессоры потеряли тяжелую технику и теперь не могут эффективно атаковать Вооруженные силы Украины.

Это следует из перехвата Главного управления разведки Украины, опубликованного в пятницу, 2 сентября.

Так, захватчик выразил мнение, что оккупанты могли бы прорвать украинскую оборону в случае, если бы у них была военная техника для этого.

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– Но у нас техники нет, а на своих консервных банках мы х*й проедем, нас прошьют как нех*й петь, – утверждает он.

Напомним, в предыдущих перехватах говорилось, что контрактники и офицеры одного из российских подразделений собираются сложить оружие.

Также сообщалось, что все больше военных РФ не хотят воевать, а количество случаев дружественного огня продолжает расти.

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