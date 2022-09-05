Сентябрь, 05 в 19:13

Российские оккупанты отключили Каховскую гидроэлекростанцию. В результате без электричества осталась часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 5 сентября 18:00.

Отмечается, что в течение текущих суток враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня и более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов на территории Украины.

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В то же время украинские защитники имели тактический успех на Краматорском направлении, поскольку выбили врага с ранее занятых им позиций.

— Наши защитники успешно отбили попытки наступления врага в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили врага с ранее занятых им позиций, — сообщили в Генштабе.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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