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Факти / Україна

Російські окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Міст біля Каховської ГЕС

Російські окупанти відключили Каховську гідроелекростанцію. Внаслідок цього без електрики залишилася частина територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 5 вересня 18:00.

Зазначається, що протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

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Водночас українські захисники мали тактичних успіх на Краматорську напрямку, оскільки вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.

– Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій, – повідомили у Генштабі.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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