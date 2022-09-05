Російські окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб
Російські окупанти відключили Каховську гідроелекростанцію. Внаслідок цього без електрики залишилася частина територій Херсонської та Запорізької областей.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 5 вересня 18:00.
Зазначається, що протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.
Водночас українські захисники мали тактичних успіх на Краматорську напрямку, оскільки вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.
– Наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій, – повідомили у Генштабі.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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