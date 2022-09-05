Вересень, 05 в 19:13

Російські окупанти відключили Каховську гідроелекростанцію. Внаслідок цього без електрики залишилася частина територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 5 вересня 18:00.

Зазначається, що протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

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Водночас українські захисники мали тактичних успіх на Краматорську напрямку, оскільки вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій.