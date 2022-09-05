В нескольких сотнях метров от переправы: видео и фото последствий ударов по Антоновскому мосту
В открытом доступе появилось видео удара по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне. Ролик был снят с экстремально близкого расстояния, а именно с парома, который находился в нескольких сотнях метров от участка, подвергшегося ракетному обстрелу.
— С такого ракурса курение на Антоновском мосту вы еще не видели, — говорится в описании к видео.
Однако, когда именно были задокументированы кадры, не уточняется.
Также фото Антоновского моста после ударов опубликовал в Telegram военный эксперт Олег Жданов.
— Антоновский мост после вчерашних ударов ВСУ, — говорится под снимком.
Украинские военные продолжают держать Антоновский мост и другие переправы через Днепр на Херсонщине под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить стратегически важные для них переправы.
Фото: скрин с видео