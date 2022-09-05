Вересень, 05 в 12:18

У відкритому доступі з’явилося відео удару по Антонівському мосту у тимчасово окупованому Херсоні. Ролик був знятий з екстремально близької відстані, а саме з порому, який був розташований за кількасот метрів від ділянки, що зазнала ракетного обстрілу.

– З такого ракурсу куріння на Антонівському мосту ви ще не бачили, – йдеться в дописі до відео.

Однак коли саме були задокументовані оприлюднені кадри, не уточнюється.

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Також фото Антонівського мосту після ударів опублікував у Telegram військовий експерт Олег Жданов.

– Антонівський міст після вчорашніх ударів ЗСУ, – йдеться під знімком.

Українські військові продовжують утримувати Антонівський міст та інші переправи через Дніпро на Херсонщині під вогневим контролем, не даючи окупантам відновити стратегічно важливі для них переправи.

Фото: скрін з відео