Сентябрь, 06 в 16:54

Российский военный в телефонном разговоре с товарищем рассказал о массированных обстрелах Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, захватчик жалуется, что украинские артиллеристы “дико” лупят по позициям оккупантов и, что у него пока одно желание — просто выжить на войне.

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— Слышишь: Грады ху*рят? Пи*дец, у них контрбатарейная война дикая… Это целый день такая ху*ня. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще-то не знаю… Как только выжить хотя бы, – рассказывает российский контрактник другому.

По его словам, под таким шквалом артиллерийских ударов не удается ни отбиваться, ни строить укрепления. Захватчик рассказал, что украинский беспилотник разведал позиции оккупантов, которые впоследствии и накрыла артиллерия.

— Птичка посчитала, как начали 152-й накладывать… мы еле ноги унесли, в убежище сидим… Короче, минут 40 нас прямо там “петушили” по жесткому, – рассказывает россиянин.

В СБУ отмечают, что Вооруженные силы Украины уже давно доказали, что эффективно уничтожают врага, ведь на сегодня уничтожено более 50 тыс. российских военных.

В украинской спецслужбе напоминают российским солдатам, что те могут сберечь свою жизнь. Для этого нужно позвонить на горячую телефонную линию 2402 и сдаться в плен.

Ранее ГУР МО Украины опубликовало новый перехват разговора оккупантов, где россиянин жаловался на немалые потери личного состава. По его словам, из 300 человек в живых осталось только 72.