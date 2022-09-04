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Факты / Украина

Из 300 осталось 72. В перехвате ГУР оккупант рассказывает о потерях армии РФ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Из 300 осталось 72. В перехвате ГУР оккупант рассказывает о потерях армии РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Военный РФ, находясь в Донецкой области, в состоянии алкогольного опьянения рассказывает о потерях личного состава.

ГУР МО Украины опубликовало новый перехват разговора россиян.

— Из трехсот в живых осталось 72. Остальные или 300, или 200, — говорит оккупант.

Его собеседница спрашивает, пьян ли он, на что тот отвечает утвердительно.

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— Ты что бухой или что? Да, а что тут еще делать? – говорит русский захватчик.

К слову, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что потери России в полномасштабной войне в Украине вместе с ранеными оккупантами могут превышать 150 тыс. человек.

Источник: ГУР
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