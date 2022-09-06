Вересень, 06 в 16:54

Російський військовий у телефонній розмові із товаришем розповів про масовані обстріли Збройними силами України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, загарбник скаржиться, що українські артилеристи “дико” гатять по позиціях окупантів, і що у нього наразі одне бажання – просто вижити на війні.

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– Чуєш: Гради ху*рять? Пи*дець, у них контрбатарейна війна дика… Це цілий день така ху*ня. Це не передати. Як це пережити – не знаю. Взагалі не знаю… Як тільки вижити хоча б, – розповідає російський контрактник іншому.

За його словами, під таким шквалом артилерійських ударів не вдається ані відбиватися, ані будувати укріплення. Загарбник розповів, що український безпілотник розвідав позиції окупантів, які згодом накрила артилерія.

– Пташка порахувала, як почали 152-й накладати… ми ледве втекли, в укритті сидимо… Коротше, хвилин 40 нас просто там “петушили” жорстко, – розповідає росіянин.

У СБУ наголошують, що Збройні сили України вже давно довели, що ефективно знищують ворога, адже станом на сьогодні знищено понад 50 тис. російських вояк.

В українській спецслужбі нагадують російським солдатам, що ті можуть зберегти своє життя. Для цього треба зателефонувати на гарячу телефонну лінію 2402 і здатися в полон.

Раніше ГУР МО України опублікувало нове перехоплення розмови окупантів, де росіянин жалівся на чималі втрати особового складу. За його словами, із 300 людей живими залишилося лише 72.