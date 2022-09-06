Сентябрь, 06 в 11:48

Вооруженные силы Украины во время контрнаступательных действий на южном направлении освободили село Ольгино (Бериславский район Херсонской области).

Об этом сообщил в эфире Фейгин LIVE советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Село Ольгино находится в Высокопольской поселковой общине Бериславского района, рядом с поселком Высокополье, об освобождении которого стало известно на днях.

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– Да, взяли Высокополье, Ольгино. Потемкино было и так за нами. Это села направо и налево от Высокополья… Набрали там пленных, — отметил он.

Арестович добавил, что сейчас российские оккупанты пытаются отчаянно удержать село Новопетровка, расположенное к югу от населенного пункта Ольгино.

По словам Арестовича, есть еще около трех освобожденных за сутки населенных пунктов на Херсонском направлении, кроме Ольгино, но о них сначала должен отчитаться Генеральный штаб ВСУ.

Советник ОПУ объяснил, что украинские военные сейчас отвоевывают удобные позиции и объекты для дальнейшего продвижения, а также уничтожают логистику и запасы боеприпасов врага.

Арестович добавил, что группировка войск РФ на правом берегу Днепра находится “в оперативном окружении”.

– Около 20 тыс. российских военных находятся на правом берегу без особых возможностей поставок, взаимодействия с “большой землей”, — подчеркнул он, уточнив, что все понтонные мосты и переправы врага ВСУ быстро обнаруживают и уничтожают.

Следует отметить, что в Генеральном штабе ВСУ пока не подтверждали информацию об освобождении новых населенных пунктов в Херсонской области, в том числе и села Ольгино.

Тем временем в социальных сетях появилось видео, снятое, вероятно, в Ольгино. На этой видеозаписи украинские защитники вывешивают государственный флаг Украины на одном из административных зданий.

Накануне глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от российских оккупантов поселка Высокополье в Херсонской области. Впервые информация об этом появилась 4 сентября.

Согласно оценке руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, освобождение Высокополья уменьшит возможности войск РФ для артиллерийских обстрелов украинских городов и сел.

Источник: Фейгин Live