Вересень, 06 в 11:48

Збройні сили України під час контрнаступальних дій на південному напрямку звільнили село Ольгине (Бериславський район Херсонської області).

Про це, зокрема, повідомив в ефірі Фейгін LIVE радник Офісу президента України Олексій Арестович.

Село Ольгине розташоване у Високопільській селищній громаді Бериславського району, поруч із селищем Високопілля, про звільнення якого стало відомо цими днями.

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– Так, взяли Високопілля, Ольгине. Потьомкине було й так за нами. Це села праворуч і ліворуч від Високопілля… Набрали там полонених, – зазначив Арестович.

Він додав, що зараз російські окупанти намагаються відчайдушно втримати село Новопетрівка, розташоване на південь від населеного пункту Ольгине.

За словами Арестовича, є ще близько трьох звільнених населених пунктів на Херсонському напрямку за добу, окрім Ольгиного, але про них спочатку має відзвітувати Генеральний штаб ЗСУ.

Радник ОПУ пояснив, що українські військові зараз відвойовують зручні позиції та об’єкти для подальшого просування, а також знищують логістику та запаси боєприпасів ворога.

Арестович додав, що угрупування військ РФ на правому березі Дніпра знаходиться “в оперативному оточенні”.

– Близько 20 тис. російських військових знаходяться на правому березі без особливих можливостей поставок, взаємодії з “великою землею”, – наголосив він, уточнивши, що всі понтонні мости та переправи ворога ЗСУ швидко виявляють та знищують.

Варто зазначити, що в Генеральному штабі ЗСУ поки не підтверджували інформацію про звільнення нових населених пунктів на Херсонщині, зокрема й села Ольгине.

Тим часом у соціальних мережах з’явилося відео, зняте, ймовірно, в Ольгиному. На цьому відеозапису українські захисники вивішують державний прапор України на одній із адміністративних будівель.

Напередодні голова Херсонської облради Олександр Самойленко підтвердив інформацію про звільнення від російських окупантів селища Високопілля на Херсонщині. Вперше інформація про це з’явилася 4 вересня.

Згідно з оцінкою керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, звільнення Високопілля зменшить можливості військ РФ для артилерійських обстрілів українських міст і сіл.

Джерело: Фейгін Live