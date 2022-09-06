Вересень, 06 в 14:39

Терміни втечі російських окупантів з Херсона безпосередньо залежать від темпів контрнаступу Збройних сил України.

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі Радіо НВ, відповідаючи на запитання, що має статися, щоб окупанти вчинили “жест доброї волі” та остаточно втекли з Херсона.

Експерт пояснив, що для українських військових зараз украй важливо просуватися на флангах. У такому разі окупанти в певний момент зрозуміють, що триматися за Херсон немає сенсу, оскільки ЗСУ з флангів можуть навести понтонні переправи та обійти угрупування російських військ на правому березі Дніпра. Також важливими є темпи наступу ЗСУ.

Зараз дивляться

– Тут усе дуже залежить від темпів наступу. Як тільки вони становитимуть 10-20 км на день, тоді росіяни будуть змушені починати евакуацію (з Херсона, – Ред.), – наголосив Жирохов.

Він уточнив, що логістика окупантів уже порушена, тож для них не буде сенсу триматися за правий берег на Херсонщині.

Експерт також пояснив, що нинішній контрнаступ ЗСУ на півдні став можливим після прибуття підкріплення бійців, які проходили навчання у наших західних союзників. Раніше, за словами Жирохова, в України не було піхоти для контрнаступу.

– І через місяць буде додаткова кількість особового складу, який має досвід уже із західним озброєнням та підготовлений за західними стандартами, – додав експерт.

Коментуючи спроби РФ перекинути підкріплення на південь України з тимчасово окупованого Криму, Жирохов заявив, що сили та засоби у ворога ще є. Проте з розрахунку на таку величезну лінію фронту їх усе менше. Тим паче, що збройні формування з окупованих територій Донбасу виявилися нестійкими і часто відмовляються брати участь у боях.

Як відомо, Збройні сили України днями звільнили селище Високопілля на Херсонщині. Також є непідтверджена інформація про звільнення села Ольгине, що розташоване поруч.

Як наголосили аналітики американського Інституту дослідження війни, контрнаступ ЗСУ відчутно послаблює логістичні та адміністративні можливості РФ на тимчасово окупованому півдні.

Джерело: Радіо НВ