Появился проект резолюции МАГАТЭ, которая должна быть представлена на следующей неделе перед встречей Совета наблюдателей ООН по ядерной безопасности.

Проект резолюции призывает Россию “немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС, а также остальных ядерных объектах в Украине, чтобы компетентные органы могли восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами на территории Украины в рамках ее международно признанных границ”.

По данным МАГАТЭ, это первый случай, когда война разразилась в стране с такой крупной и развитой ядерной программой.

По словам дипломатов, резолюцию поддержали 26 стран. Пять стран — Пакистан, Индия, ЮАР, Сенегал и Вьетнам — воздержались, Мексика и Бурунди отсутствовали.

Напомним, что МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС, в котором сообщается, что есть настоятельная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии.

