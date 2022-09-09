Проект резолюции совета МАГАТЭ призывает Россию покинуть Запорожскую АЭС
Появился проект резолюции МАГАТЭ, которая должна быть представлена на следующей неделе перед встречей Совета наблюдателей ООН по ядерной безопасности.
Проект резолюции призывает Россию “немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС, а также остальных ядерных объектах в Украине, чтобы компетентные органы могли восстановить полный контроль над всеми ядерными объектами на территории Украины в рамках ее международно признанных границ”.
По данным МАГАТЭ, это первый случай, когда война разразилась в стране с такой крупной и развитой ядерной программой.
По словам дипломатов, резолюцию поддержали 26 стран. Пять стран — Пакистан, Индия, ЮАР, Сенегал и Вьетнам — воздержались, Мексика и Бурунди отсутствовали.
Напомним, что МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС, в котором сообщается, что есть настоятельная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии.
Фото: Энергоатом