Пленных некуда девать: Арестович заявил о почти полной изоляции оккупантов у Изюма

Сентябрь, 09 в 23:35

В результате контрнаступления ВСУ на Харьковском направлении Изюмская группировка РФ оказалась почти в полной изоляции, остался лишь один проход с востока.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

– Начался штурм Изюма, говорят они. Мы, конечно, в это не верим, но говорят (в русских чатах. — Ред.), что наступление началось. Там куча данных… Взято на вооружение куча техники, взяты пленные, почти изолированная Изюмская группировка, там один проход с Востока остался, — говорит он.

Также Арестович отметил, что единственный мост, по которому шли поставки, перебили.

Сейчас смотрят

-Это единственный мост, через который шли поставки. То есть, они изолированы — читайте, окруженные в оперативном отношении… ГУР утверждает, что 237 полк ВДВ прекратил существование физическое полностью, — сказал он.

Кроме того, Арестович сообщил о большом количестве пленных российских военных, захвачены тысячи снарядов, десятки единиц техники.

– Столько их набрали (пленных. – Ред.), войска не справляются просто… Когда мы 50 километров фронта пробили, почти 100 прошли в течение трех суток… Это еще не все. С юга Изюма, говорят российские чаты, идет отступление, – говорит он.

Советник предполагает, что если Изюмская группировка РФ будет добита, число пленных будет считаться тысячами.

По его словам, командиры еще одного подразделения РФ скрылись и бросили своих бойцов.