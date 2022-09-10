Как повлияет контрнаступление на обмен пленными — объяснение ГУР
Фото: Генштаб ВСУ
Контрнаступление ВСУ положительно повлияет на обмен пленными с Россией.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
— Мы видим, как украинские Вооруженные силы берут в плен отступающих россиян, понимающих безысходность своей ситуации. И благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется, – говорит он.
Юсов добавил, что украинским военным, которые находятся в плену у оккупантов, и их родным очень тяжело. Однако Украина делает все возможное для возвращения бойцов домой.
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Напомним, что 9 сентября глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подтвердила, что Россия запрещает доступ к военнопленным.