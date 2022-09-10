Полонених нема куди подіти: Арестович заявив про майже повну ізоляцію окупантів біля Ізюма

Вересень, 09 в 23:35

Внаслідок контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку Ізюмське групування РФ опинилося майже в повній ізоляції, залишився лише один прохід зі сходу.

Про це в ефірі Фейгин Live заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Почався штурм Ізюма, кажуть вони. Ми, звісно, в це не віримо, але кажуть (в російських чатах. – Ред.), що наступ почався. Там купа даних… Взято на озброєння купа техніки, взяті полонені, майже ізольоване Ізюмське групування, там один прохід зі сходу залишився, – каже він.

Також Арестович зазначив, що єдиний міст, через який йшло постачання, перебили.

Зараз дивляться

– Це єдиний міст, через який йшло постачання. Тобто, вони ізольовані — читайте, оточені в оперативному відношенні… ГУР стверджує, що 237 полк ВДВ припинив існування фізичне повністю, — сказав радник глави ОП.

Крім того, він повідомив про велику кількість полонених російських військових, захоплені тисячі снарядів, десятки одиниць техніки.

– Стільки їх набрали (полонених. – Ред.), війська не справляються просто… Коли ми 50 кілометрів фронту пробили, майже 100 пройшли протягом трьох діб… Це ще не все. З півдня Ізюма, кажуть російські чати, йде відступ, — говорить Арестович.

Радник припускає, якщо Ізюмське угруповання РФ буде добите, число полонених рахуватиметься тисячами.

За його словами, командири ще одного підрозділу РФ втекли і кинули своїх бійців.