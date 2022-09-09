Проєкт резолюції ради МАГАТЕ закликає Росію залишити Запорізьку АЕС

Вересень, 09 в 17:37

З’явився проєкт резолюції МАГАТЕ, яка має бути представлена наступного тижня перед зустріччю Ради спостерігачів ООН за ядерною безпекою.

Проєкт резолюції закликає Росію “негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС, а також на решті ядерних об’єктів в Україні, щоб компетентні органи могли відновити повний контроль над усіма ядерними об’єктами на території України в рамках її міжнародно визнаних кордонів”.

За даними МАГАТЕ, це перший випадок, коли війна розпочалася в країні з такою великою та розвиненою ядерною програмою.

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За словами дипломатів, резолюцію підтримали 26 країн. П’ять країн — Пакистан, Індія, ПАР, Сенегал та В’єтнам — утрималися, Мексика та Бурунді були відсутні.

Нагадаємо, що 6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС, в якому зазначається, що є нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії.

Фото: Енергоатом