Проєкт резолюції ради МАГАТЕ закликає Росію залишити Запорізьку АЕС
З’явився проєкт резолюції МАГАТЕ, яка має бути представлена наступного тижня перед зустріччю Ради спостерігачів ООН за ядерною безпекою.
Проєкт резолюції закликає Росію “негайно припинити всі дії проти і на Запорізькій АЕС, а також на решті ядерних об’єктів в Україні, щоб компетентні органи могли відновити повний контроль над усіма ядерними об’єктами на території України в рамках її міжнародно визнаних кордонів”.
За даними МАГАТЕ, це перший випадок, коли війна розпочалася в країні з такою великою та розвиненою ядерною програмою.
За словами дипломатів, резолюцію підтримали 26 країн. П’ять країн — Пакистан, Індія, ПАР, Сенегал та В’єтнам — утрималися, Мексика та Бурунді були відсутні.
Нагадаємо, що 6 вересня МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками візиту на Запорізьку АЕС, в якому зазначається, що є нагальна необхідність у тимчасових заходах щодо запобігання ядерній аварії.
Фото: Енергоатом