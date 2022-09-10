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Факти / Україна

Як вплине контрнаступ на обмін полоненими – пояснення ГУР

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
війна в Україні, українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ позитивно вплине на обмін полоненими з Росією.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

– Ми бачимо, як українські Збройні сили беруть в полон росіян, які відступають, які розуміють безвихідь своєї ситуації. І завдяки цій оборонній операції обмінний фонд України лише поповнюється, – говорить він.

Юсов додав, що українським військовим, які перебувають у полоні в окупантів, та їхнім рідним надзвичайно важко. Проте Україна робить усе можливе для повернення бійців додому.

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Нагадаємо, голова моніторингової місії ООН з прав людини в України підтвердила, що Росія забороняє доступ до військовополонених.

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