В ООН подтвердили запрет РФ на доступ к украинским военнопленным

Сентябрь, 09 в 18:27

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подтвердила, что Россия запрещает доступ к военнопленным.

– Это тем более тревожно, что мы задокументировали пытки и жестокое обращение с военнопленными, которые находятся под властью России или удерживаются ее вооруженными силами либо связанными с ней формированиями, – заявила Матильда Богнер на брифинге в Женеве.

Напомним, миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшее время прибыть в оккупированную Еленовку Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.

Напомним, в ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Погибли, в частности, бойцы полка Азов.

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