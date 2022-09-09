В ООН подтвердили запрет РФ на доступ к украинским военнопленным
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине подтвердила, что Россия запрещает доступ к военнопленным.
– Это тем более тревожно, что мы задокументировали пытки и жестокое обращение с военнопленными, которые находятся под властью России или удерживаются ее вооруженными силами либо связанными с ней формированиями, – заявила Матильда Богнер на брифинге в Женеве.
Напомним, миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшее время прибыть в оккупированную Еленовку Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных.
Напомним, в ночь на 29 июля войска РФ жестоко убили десятки украинских военнопленных на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке. Погибли, в частности, бойцы полка Азов.
Украина не получила от РФ официальных списков погибших и раненых воинов.