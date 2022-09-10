Десантники взяли в плен российского подполковника во время наступления на Харьковщине

Сентябрь, 10 в 18:17

Во время наступления в Харьковской области военнослужащие 25 воздушно-десантной бригады ВСУ взяли в плен российского подполковника Артема Хелемендика.

Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

– Группа разведроты 25 воздушно-десантной бригады взяла в плен подполковника ВС РФ Артема Хелемендика из 18 мотострелковой дивизии, – говорится в сообщении.

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Хелемендику 39 лет – в удостоверении указывается, что он 1983 года рождения. Является начальником пункта воинской части 90151, относящейся к 79 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде ВС РФ, принадлежащей к береговым войскам ВМС России и базирующейся в городе Гусев Калиниградской области.

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Фото: СтратКом ЗСУ