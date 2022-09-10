Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Десантники взяли в полон російського підполковника під час наступу на Харківщині

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Десантники взяли в полон російського підполковника

Під час наступу на Харківщині військовослужбовці 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ взяли у полон російського підполковника Артема Хелемендика.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

– Група розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецькоі дивізії, – йдеться в повідомленні.

Десантники взяли в полон російського підполковника

Зараз дивляться

Хелемендику 39 років – у посвідченні вказується, що він 1983 року народження. Є начальником пункту військової частини 90151, яка відноситься до 79 окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, що належить до берегових військ ВМС Росії та базується в місті Гусєв Калініградської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Підняли прапор України: ЗСУ вибили окупантів з Куп'янська

Фото: СтратКом ЗСУ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка