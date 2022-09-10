Десантники взяли в полон російського підполковника під час наступу на Харківщині

Вересень, 10 в 18:17

Під час наступу на Харківщині військовослужбовці 25 повітряно-десантної бригади ЗСУ взяли у полон російського підполковника Артема Хелемендика.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

– Група розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника ЗС РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецькоі дивізії, – йдеться в повідомленні.

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Хелемендику 39 років – у посвідченні вказується, що він 1983 року народження. Є начальником пункту військової частини 90151, яка відноситься до 79 окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, що належить до берегових військ ВМС Росії та базується в місті Гусєв Калініградської області.

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Фото: СтратКом ЗСУ