Вересень, 10 в 9:32

На Луганщині у місті Кремінна у декількох місцях, де були бази російських військових, пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Відбулась “бавовна” у різних місцях в Кременній, де були бази російських військових. Це і командні пункти, і казарми, і бази, де проводилися ремонти або обслуговування техніки, а також де було її певне накопичення для перекидання на інші напрямки, – розповів він.

За словами Гайдая, внаслідок вибухів у різних районах Кремінної росіяни втратили до 400 людей особового складу і близько 100 одиниць важкої техніки.

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Також голова Луганської ОВА додав, що люди з тимчасово окупованих територій повідомляють про пересування техніки ворога та про інші події, що відбуваються в регіоні.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області підірвали базу росіян, яка розміщувалась у колишній будівлі СБУ.

Тоді внаслідок вибуху загинули близько 100 російських загарбників.