Рано праздновать победу, нужно отстоять освобожденные территории от возможной атаки РФ — Резников

Сентябрь, 11 в 19:02

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине рано праздновать победу — нужно защитить обширную территорию, которую вернули за последние дни, от возможного российского контрнаступления

— Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите, — сказал Резников.

Он считает, что ВСУ устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что “украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам было нужно это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить”.

Но Резников предупредил, что украинские силы также могут быть окружены новыми российскими войсками, если они продвинутся слишком далеко.

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— Враг допустил ошибки. Но я думал, он сделает выводы, — говороит министр.

Резников сказал, что почти одновременное контрнаступление вокруг Херсона развивалось медленнее, так как это был сельскохозяйственный район “с оросительными каналами”, которые русские могли использовать в качестве оборонительных окопов.

Источник: Financial Times