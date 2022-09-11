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Факти / Україна

Рано святкувати перемогу, потрібно відстояти звільнені території від можливої атаки РФ – Резніков

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні рано святкувати перемогу – потрібно захистити велику територію, яку повернули за останні дні, від можливого російського контрнаступу

– Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовими до захисту, – сказав Резніков.

Він вважає, що ЗСУ втомилися після шестиденної атаки, але моральний дух був на висоті, тому що “українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам був потрібний цей контрнаступ, і це знак того, що Росію можна перемогти”.

Але Резніков попередив, що українські сили також можуть бути оточені новими російськими військами, якщо вони просунуться надто далеко.

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– Ворог припустився помилок. Але я думаю, він зробить висновки, – каже міністр.

Резніков сказав, що майже одночасний контрнаступ навколо Херсона розвивався повільніше, оскільки це був сільськогосподарський район “з зрошувальними каналами”, які окупанти могли використовувати як оборонні окопи.

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Джерело: Financial Times

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