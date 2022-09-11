Рано святкувати перемогу, потрібно відстояти звільнені території від можливої атаки РФ – Резніков

Вересень, 11 в 19:02

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні рано святкувати перемогу – потрібно захистити велику територію, яку повернули за останні дні, від можливого російського контрнаступу

– Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її та бути готовими до захисту, – сказав Резніков.

Він вважає, що ЗСУ втомилися після шестиденної атаки, але моральний дух був на висоті, тому що “українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам був потрібний цей контрнаступ, і це знак того, що Росію можна перемогти”.

Але Резніков попередив, що українські сили також можуть бути оточені новими російськими військами, якщо вони просунуться надто далеко.

Зараз дивляться

– Ворог припустився помилок. Але я думаю, він зробить висновки, – каже міністр.

Резніков сказав, що майже одночасний контрнаступ навколо Херсона розвивався повільніше, оскільки це був сільськогосподарський район “з зрошувальними каналами”, які окупанти могли використовувати як оборонні окопи.

Джерело: Financial Times