Сентябрь, 12 в 12:35

Военный российской оккупационной армии, который сейчас находится в Харьковской области, рассказал об удачном контрнаступлении ВСУ, потерях РФ и отсутствии помощи.

Соответствующий перехват разговора обнародовало Главное управление разведки Украины. Оккупант жалуется, что у них ничего нет, даже связи.

– Я езжу заряжать батарейки и проезжаю мимо военных медиков. И там постоянно мешки, мешки, мешки… К нам должны были ребята ехать, но что-то пошло не так и мы сами. А замена приехала и назад уехала, – рассказывает российский военный.

Также оккупант признает, что в России недооценивали Вооруженные силы Украины.

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– Они уже три дня всех четко “кладут”. С позиции, куда мы ездили ребят забирать, уже по нам стреляют. И еще шесть Уралов у нас забрали (советский и российский крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, – Ред.). Нам уже СМС присылают, где говорят сдаваться. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем, – жалуется военный РФ.

Ранее в Генштабе ВСУ также сообщили, что оккупанты вывозят с Харьковщины награбленное имущество и машины.

Они бросают свои позиции и убегают вглубь временно захваченных территорий или РФ.