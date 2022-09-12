Сентябрь, 12 в 11:49

Российские военные на фоне освобождения населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях бросают свои позиции и убегают вглубь временно захваченных территорий или в РФ.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, накануне оккупанты вывезли из Великого Бурлука и Двуречной Харьковской области награбленное у местных жителей имущество и транспортные средства.

Город Сватово в Луганской области российские военные оставили 11 сентября вместе с семьями.

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Остались там только военнослужащие так называемой “народной милиции”, являющиеся местными жителями.

Напомним, что в течение 200-х суток полномасштабной войны Силы обороны вытеснили врага из более 20 населенных пунктов.

Сейчас ВСУ принимают их под полный контроль и проводят там стабилизационные мероприятия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 201-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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