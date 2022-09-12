Вересень, 12 в 12:35

Військовий російської окупаційної армії, який зараз перебуває у Харківській області, розповів про вдалий контрнаступ ЗСУ, втрати РФ та відсутність допомоги.

Відповідне перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки України. Окупант жаліється, що у них нічого немає, навіть зв’язку.

– Я їжджу заряджати батарейки і проїжджаю повз військових медиків. І там постійно мішки, мішки, мішки… До нас мали хлопці їхати, але щось пішло не так, і ми самі. А заміна приїхала і назад поїхала, – розповідає російський військовий.

Також окупант визнає, що в Росії недооцінювали Збройні сили України.

Зараз дивляться

– Вони уже три дні всіх чітко “кладуть”. З позиції, куди ми їздили хлопців забирати, вже по нас стріляють. І ще шість Уралів у нас забрали (радянський та російський великотоннажний вантажний автомобіль підвищеної прохідності, – Ред.). Нам вже СМС надсилають, де кажуть здаватися. Мені здається, пахне старим Гостомелем, – жаліється військовий РФ.

Раніше у Генштабі ЗСУ також повідомили, що окупанти вивозять із Харківщини награбоване майно й машини.

Вони кидають свої позиції та тікають углиб тимчасово захоплених територій або до РФ.